Europee, in più di 35mila alle urne. Ecco la guida al voto per gli elettori

Sono 35.854 (35.114 cinque anni fa) gli elettori maceratesi chiamati alle urne sabato e domenica. Ottocentotrentotto (891 nel 2019) quelli residenti permanentemente o temporaneamente in Paesi dell’Unione Europea inseriti in elenchi speciali che potranno esercitare il diritto di voto nelle sezioni elettorali istituite nei Consolati. Ottantanove (110 nel 2019) sono invece le "matricole", coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel 2024. Dieci, infine, i cittadini comunitari residenti a Macerata che hanno presentato domanda per poter esercitare il diritto di voto per i candidati italiani al Parlamento europeo nelle sezioni elettorali istituite nel Comune. I seggi elettorali, in totale 44, dislocati nelle scuole cittadine o in altri locali comunali e non, compreso quello speciale all’ospedale, saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Ognuno potrà esprimere il proprio voto esibendo al presidente del seggio la tessera elettorale permanente e un documento di riconoscimento. In caso di smarrimento della tessera, potrà essere richiesto un duplicato all’ufficio elettorale via mail all’indirizzo elettorale@comune.macerata.it, indicando il motivo della richiesta e un recapito telefonico. L’ufficio provvederà ad avvisare telefonicamente l’interessato non appena il duplicato sarà disponibile. L’ufficio elettorale, in viale Trieste, sempre per il rilascio delle tessere elettorali, osserverà aperture straordinarie nelle giornate di domani, dalle 14 alle 18, sabato (9-23) e domenica (7-23). In occasione delle elezioni europee anche l’ufficio Anagrafe sarà aperto in via straordinaria domani, dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 23, domenica dalle 7 alle 23 per l’emissione delle carte d’identità elettroniche solo nel caso in cui il documento fosse scaduto, deteriorato o risultasse rubato. Chi ha difficoltà di deambulazione per raggiungere i seggi potrà avvalersi del servizio di trasporto gratuito effettuato a cura della Croce Verde o della Croce Rossa. Il servizio va prenotato telefonando al numero 0733.260260 (Croce Verde) o 334.6648356 (Croce Rossa) e verrà erogato sabato dalle 15 alle 19 e domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info sull’ubicazione dei seggi su www.comune.macerata.it.