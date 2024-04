"Ex capannoni Rossini, giunta in ritardo"

Narciso Ricotta, consigliere Pd, interviene sulle parole di Andrea Marchiori: all’apertura degli ex capannoni Rossini, dati in comodato all’Accademia, Marchiori aveva sottolineato che l’amministrazione ha "cambiato la destinazione di questi locali. Erano stati pensati dalla precedente giunta per un centro di immigrati affidato al Gus, o all’Arci per una cucina etnica. Abbiamo invertito questa linea, ne siamo soddisfatti". "Come al solito l’assessore Marchiori riesce a polemizzare anche nei giorni di festa, asserendo che la vecchia amministrazione voleva destinare gli ex capannoni Rossini agli immigrati – dice Ricotta –. Al di là della circostanza che, stando ai dati attuali, dopo l’arrivo della Lega gli immigrati ospitati sono aumentati, la verità è un’altra. La passata amministrazione aveva pensato la destinazione degli spazi a coworking, centro sviluppo giovani, servizi di formazione e spazio di aggregazione: sostanzialmente la stessa data dall’attuale giunta. È necessario però precisare che l’amministrazione precedente ha predisposto il progetto, trovato i fondi e consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria il 29 luglio del 2020; il contratto prevedeva che i lavori dovessero essere completati entro 240 giorni lavorativi, mentre sono passati quasi quattro anni: la giunta Parcaroli ha difficoltà anche a portare al termine i lavori che gli sono stati lasciati già pronti, come le piscine e il centro fiere di Villa Potenza. Non si governa con le polemiche ma con i fatti", conclude Ricotta.