"Ex Casermette, il progetto era nostro"

"Voglio dire grazie al sindaco Sandro Parcaroli ma soprattutto all’assessore Andrea Marchiori perché proprio grazie a loro ho capito che il mio è stato solo un sogno", ironizza Romano Carancini, ex sindaco e ora consigliere regionale del Pd, in merito all’annuncio dei lavori per la zona delle ex Casermette (dove sorgeranno un parco giochi e una piazza) fatto dall’amministrazione comunale. "Pensate – scrive Carancini su Facebook –, ho sognato di essere stato sindaco di Macerata e che, insieme alla mia amministrazione, avevamo costruito un nuovo campus scolastico. In quel sogno mi passava davanti un progetto di completamento con una piazza e due aree verdi, di fronte alle nuove scuole, e di un dialogo architettonico con i quartieri di San Francesco e Collevario. Nel sogno il Comune non doveva tirare fuori un euro, perché avevamo negoziato con Cassa depositi e prestiti, proprietaria dell’area, che quegli interventi rientrassero tra le opere di urbanizzazione secondaria, con un impegno di circa 900mila euro. Ero talmente rapito che, nello stesso sogno, io e la mia giunta avevamo approvato pure la delibera del progetto esecutivo. Ma ora – dopo quattro anni con un progetto esecutivo fermo nelle mie fantasie oniriche – dico grazie a Sandro Parcaroli e Andrea Marchiori che mi hanno svegliato. Non era vero niente. Era solo un mio sogno, forse una premonizione ma, per fortuna, ci hanno pensato loro. E tutte le opere sono esattamente come le ho sognate".