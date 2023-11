Falegnami, elettricisti e idraulici fatevi avanti

Privato cerca una collaboratoreice domesticoa con esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Gualdo (codice offerta 438958, scadenza 17 novembre). Falegnameria cerca un falegname esperto. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 452064, sccadenza 17 novembre). Azienda settore impiantistica cerca un idraulicotermoidraulico esperto, un elettricista esperto, un muratore esperto, un pittorecartongessista esperto. Sede di lavoro: Tolentino e in clienti vari in provincia di Macerata (codice offerta 335914, scadenza 18 novembre). Azienda settore riciclo rottami metallici cerca un autista in possesso di patente cat. C+CQC con esperienza nella conduzione di camion muniti di gru. Sede di lavoro: Treia (codice offerta 9676, scadenza 19 novembre). Impresa edile cerca un carpentiere edile e addetto alla lavorazione del ferro. Sede di lavoro: cantieri nell’alto maceratese (codice offerta 286371, scadenza 19 novembre). Curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta