Fare poesia, premiati i giovanissimi autori

Non c’è, purtroppo, nessuna scuola recanatese fra quelle che hanno aderito alla 4ª edizione del concorso biennale di poesia “Corrado Alessandrini“ sul tema: "uniamo le mani per un futuro di pace" indetto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Recanati in collaborazione con la BCC Recanati-Colmurano. Sabato scorso si sono svolte le premiazioni degli studenti che hanno partecipato al concorso di poesia. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati premiati Greta Angeletti e Filippo Paoletti, della 1ª E della Scuola “Annibal Caro“ di Civitanova Marche, Adolphus Ashera e Nicola Cesca (entrambi Classe 2ª A della “Luca Della Robbia“ di Appignano), Pietro Zigiotti (2ª C della “Annibal Caro“ di Civitanova Marche e Luciana Nicole Marcos Avalos della 2ª A della “Luca Della Robbia“ di Appignano. Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado a salire sul podio sono stati Riccardo Amicuzi, studente della classe 4ª B del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci“ di Civitanova Marche, Elettra Grassetti (4ª D del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci“ di Civitanova Marche), Filippo Buongarzone (2ª A del Classico “Giacomo Leopardi“ di Macerata), Silvana Salerno (4ª C del Liceo Scientifico “Galileo Galilei“ di Macerata) ed Edoardo Corrado della Classe 4ª D del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci“ di Civitanova Marche.

Antonio Tubaldi