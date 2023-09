Farmacia dei servizi, buoni risultati

La sperimentazione nelle Marche della "farmacia dei servizi" ha superato il secondo mese e proseguirà fino a dicembre 2023. Secondo Federfarma Marche e Assofarm, i risultati sono positivi perché attestano la soddisfazione da parte dei cittadini che vedono la farmacia come presidio sanitario di prossimità.

"I farmacisti – dice Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche – stanno vivendo quest’attività come punto di svolta per una professione molto antica. I cittadini si interessano ai nuovi servizi, perché comprendono il valore sociale della sperimentazione". I dati relativi a luglio e agosto confermano che il percorso, voluto dalla Regione, rappresenta una svolta per le zone interne delle Marche. "I dati ci dicono che la sperimentazione – aggiunge Meconi - consente di superare le difficoltà per la popolazione dei piccoli centri, che può ottenere prestazioni sanitarie nella farmacia sotto casa. Si sta dimostrando che la farmacia contribuirà alla riduzione delle liste di attesa".

Andrea Avitabile, vicepresidente di Federfarma Marche precisa: "Le circa 300 farmacie marchigiane che hanno aderito, confermano spirito di collaborazione con le istituzioni". Fino a oggi la sperimentazione ha prevalentemente interessato i servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma, holter cardiaci e pressori, tele spirometria.

"La farmacia dei servizi - osserva Tiberio Belleggia, coordinatore di Assofarm Marche - ha risposto in modo adeguato all’esigenza delle cure, soprattutto per una popolazione che invecchia". Ida Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata, osserva che "l’azione per modernizzare le farmacie è finalizzata a difendere la salute dei marchigiani".