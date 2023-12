Favorire il turismo equestre. Ecco 17 cavalli in giro per la città: "Che bella accoglienza"

Un tour tra lungomare e colline, diciassette cavalli sfilano per Civitanova. In sella, c’erano gli iscritti dell’associazione ‘Natura a cavallo’ provenienti da Spoleto, Terni e Fabriano che ieri mattina hanno fatto tappa a Civitanova per una giornata al galoppo tra sole e mare, con obiettivo la promozione del turismo equestre. Gli animali sono stati ospitati nel maneggio ‘A briglie sciolte’ di Marco Pertecarini e questo è stato il punto di partenza e di ritorno del giro che ha coinvolto il litorale nord e la collina sovrastante, nella zona di contrada Castelletta. "Abbiamo sellato e siamo arrivato fino alla spiaggia – spiega il referente umbro dell’associazione, Sergio Parmegiani Palmieri –. Inizialmente i cavalli erano un po’ titubanti con l’acqua, poi si sono sciolti. E’ stata una bella accoglienza". Gli esemplari, quindici in trasferta e due civitanovesi (quello di Perticarini e di un amico), sono di tutte le razze. "Vogliamo – aggiunge : promuovere il turismo a cavallo e valorizzare le eccellenze enogastronomiche dei territori visitati. Infatti, saremo a pranzo allo chalet san Marco". "Lungo la strada – racconta Marco Pertecarini – abbiamo incontrato caprioli e cinghiali. D’altronde, credo molto nel turismo equestre e nel progetto di collegare mare e Appennini dal punto di vista ippico, dato che le Marche sono l’unica regione dove non sono presenti ippovie certificate".

Francesco Rossetti