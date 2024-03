"Felice di poter riprendere i progetti lasciati. Continuo ad essere una civica con mie simpatie"

"Sono felice di tornare a fare l’assessore e di poter riprendere i progetti che ho dovuto lasciare". Manola Gironacci ha appena saputo della sentenza emessa dal Tar che la reintegra in giunta, annullando per difetto di motivazione il decreto con cui il sindaco l’aveva destituita a fine settembre dello scorso anno.

Gironacci, ha festeggiato?

"Ammetto di averlo fatto. Ho passato momenti difficili dopo la decisione del sindaco, ma ho sempre confidato nella giustizia e con l’occasione voglio ringraziare il mio avvocato, Pietro Siciliano, per l’assistenza e la vicinanza".

Quando potrà tornare nella stanza dell’esecutivo?

"Da quanto ho capito nel colloquio che ho avuto con il segretario generale il reintegro è da considerare immediato".

Il tribunale le ha dato ragione perché ha ritenuto infondato il presupposto usato dal sindaco Ciarapica per toglierle la delega di assessore, ovvero l’iscrizione alla Lega e il venir meno del rapporto di fiducia politico. L’istruttoria ha dimostrato che nonostante i suoi ‘outing’ verso Salvini non ha mai avuto la tessera del partito e questo ha smontato la tesi del sindaco.

Ma, oggi lei si sente una leghista o una esponente della lista civica Civitanova Unica, in quota alla quale è stata nominata assessore?

"Non sono iscritta alla Lega e per ora non lo farò. Continuo ad essere una civica, ma ho le mie simpatie e le mie idee politiche".

Il suo reintegro è la notizia del giorno. Dopo la sentenza vi siete sentiti con il sindaco Ciarapica?

"Non ancora".

Crede che questa vicenda lascerà per strada delle scorie politiche?

"Non sono per carattere una che porta rancore e non lo farò nemmeno nei confronti del sindaco che giudico una brava persona. Poi, tutti quanti possono prendere abbagli, ma detto questo Ciarapica è il mio sindaco e io sarò sempre al suo fianco".

È immaginabile a questo punto che lei parteciperà alla prossima giunta e che riprenderà la sua delega al turismo?

"Sì certo, e mi dispiace tantissimo aver dovuto lasciare quanto avevo messo in cantiere, ma cercherò di riattivare i progetti su cui stavo lavorando per poter organizzare la prossima stagione estiva".

l. c.