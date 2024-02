"Felici di avere Camilloni come tecnico di calcio. Tante di noi sono pallavoliste nella Cbf Balducci"

L’allenatore Alfredo Camilloni è nato nel 1952 da genitori montefanesi. Ha frequentato lo Scientifico a Roma per poi lavorare in banca, si è laureato in Giurisprudenza mentre lavorava. Nel 2002 si è trasferito nelle Marche. È stato istruttore di nuoto e maestro di sci. Ora è tecnico di calcio. Per lui per diventare bravi in uno sport bisogna essere innanzitutto umili. La sua passione è nata per strada quando giocava con gli amici e al posto dei palloni di cuoio si usavano palle di carta fatte a mano. Tutto questo lo ha portato ad avere grandi soddisfazioni riuscendo a giocare in molte squadre importanti. si occupa del vivaio del Montefano da oltre 20 anni e siamo felici di poterlo avere come allenatore. A Montefano è presente pure la società di pallavolo Cbf Balducci. Da sempre tante ragazze della scuola praticano la pallavolo con grande spirito di squadra ed entusiasmo: per loro non è solo uno sport, ma la palestra è il domicilio della loro seconda famiglia, un punto di riferimento che va ben oltre lo svago o il semplice allenamento.

Marta Valentini, Emma Pesaresi, Davide Sparaci,

Flavio Moschini,Giovanni Giovane e Alessia Tanoni 2ª C