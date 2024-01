Ferdinando e lo scompiglio creato tra rancori e bugie

Cresce l’attesa per lo spettacolo di martedì, alle 20.45, nel teatro Feronia di San Severino, dove Arturo Cirillo porterà in scena "Ferdinando", il capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello (1956-1986). L’appuntamento rientra nella stagione promossa da Comune e Amat, con il contributo di Regione e Ministero alla Cultura. Oltre ad Arturo Cirillo (fresco vincitore del premio 2023 dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro), saliranno sul palco Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo e Riccardo Ciccarelli. Le scene della pièce, prodotta da MarcheTeatro, sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Francesco De Melis, le luci di Paolo Manti. Cirillo firma quindi un altro classico del teatro italiano, ambientato nell’agosto del 1870. Il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si è "ammalata" di disprezzo per il re sabaudo e per l’Italia piccolo-borghese nata dalla recente unificazione. A fare da infermiera all’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, ma segreta amante di Don Catellino, prete di famiglia corrotto e vizioso. I giorni passano tutti uguali, tra pasticche, rancori e bugie. A sconvolgere l’equilibrio domestico è l’arrivo di un bel sedicenne che, rimasto orfano, viene mandato a vivere da Donna Clotilde, e risulta essere un lontano nipote. Sarà lui a gettare lo scompiglio in casa, riaccendendo passioni sopite e smascherando vecchi delitti. "Logica e inconsueta, allo stesso tempo, la mia decisione di portare in scena ‘Ferdinando’ – dice Cirillo sullo spettacolo -. Logica perché riconosco in Ruccello un mio autore. Ma la scelta mi appare anche inconsueta. A me il testo è sempre apparso molto diverso da tutti gli altri di Ruccello: più realistico, storico, un dramma con struttura classica".

Per info: chiamare 0733634369 (botteghino teatro Feronia), 0733638414 (Pro loco San Severino) o 0712072439 (Amat).