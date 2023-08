Ferie alternate e attività aperte a Tolentino: il piano dell'assessore

Turisti e negozi chiusi, ogni anno il dilemma dell’estate. Così l’assessorato al commercio del Comune di Tolentino, con l’intento di accogliere in maniera adeguata turisti e visitatori, ha effettuato un sondaggio informativo tra tutte le attività di somministrazione di bevande e generi alimentari per conoscere i periodi di chiusura ferie. Così nei punti informativi turistici, musei, luoghi di interesse turistico e negozi del centro storico sono state distribuite locandine che riportano le chiusure, anche settimanali, di bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti. "Con questa semplice iniziativa – dice l’assessore Fabiano Gobbi – vogliamo evitare che si trovino davanti ad un esercizio chiuso". Ecco il calendario delle attività. Bar Pistacchi ferie già effettuate (chiusura giovedì); Piadipizzeria Dietro l’angolo ferie da domani al 15 agosto (chiusura martedì); Pizzeria Piccolo Mondo ferie da lunedì prossimo al 20 agosto (chiusura giovedì); Green Room ferie fino al 10 agosto (chiusura mercoledì); La Genovese ferie dal 15 al 27 agosto (chiusura settimanale variabile); Filelfo 30 Caffè niente ferie ma dal 10 al 17 agosto solo apertura pomeridiana dalle 17 alle 24; Altrochebacco ferie dal 12 al 19 agosto (chiusura lunedì). Il Bar Zazzaretta sarà chiuso solo il giorno di Ferragosto (no chiusura settimanale); Bar Cappelletti niente ferie e nessuna chiusura settimanale; Braciere del diavolo no ferie (chiusura mercoledì); Fioretti ferie dall’8 al 24 agosto (chiusura domenica e lunedì); T-Mangio no ferie (chiusura lunedì); Bar Compagnucci no ferie; Doppiozero chiuso a Ferragosto (chiusura lunedì); Osteria San Nicola ferie già fatte (chiusura martedì). Osteria Ime ferie dal 6 al 21 agosto (chiusura domenica e lunedì); La dolce via 2.0 dal 5 al 7 settembre (chiusura lunedì); Il Santo Bevitore no ferie (chiusura martedì); Mister Pizza ferie già effettuate (chiusura mercoledì); Bar Bora no ferie; Cantini Ristorazionedal 7 al 20 agosto (chiusura sabato); Ezio il salumiere dal 13 al 20 agosto (chiusura giovedì pomeriggio); Instabul Kebab no ferie (chiusura lunedì).