Fermato a Civitanova per atti osceni e proposte indecenti a ragazzine

Atti di autoerotismo e offerte di denaro in cambio di prestazioni sessuali: una scena poco edificante quella a cui hanno dovuto assistere alcune ragazzine, ieri pomeriggio a Civitanova. Ma le giovanissime hanno subito chiamato la polizia e l’uomo è stato arrestato.

L’allarme è arrivato intorno alle 18 di ieri dal lungomare nord di Civitanova, all’altezza dei bagni pubblici. In quella zona poco prima le ragazze si trovavano in spiaggia, ma erano state avvicinate da uno sconosciuto. L’uomo avrebbe proposto loro delle somme di denaro, in cambio di rapporti sessuali. Senza riuscire a contenersi, l’uomo avrebbe anche iniziato a compiere atti di autoerotismo. Le ragazze, allarmate, sono riuscite a respingerlo e a farlo allontanare, ma subito si sono messe in contatto con le forze dell’ordine, segnalando quanto sarebbe appena avvenuto.

Sempre restando in contatto con la centrale operativa del commissariato di Civitanova, e rimanendo a distanza di sicurezza dallo sconosciuto, le ragazze non hanno perso di vista l’uomo, e all’arrivo degli agenti hanno segnalato dove fosse andato. Così è stato fermato. Si tratta di un 42enne di origini tunisine, residente in provincia di Macerata, già noto alle forze dell’ordine anche per episodi della stessa natura.

Il nordafricano è stato trattenuto nella camera di sicurezza del commissariato, a disposizione della magistratura. Per lui ora il sostituto procuratore Enrico Riccioni chiederà la fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto. In tribunale, anche il 42enne potrà dare la sua versione in merito alle gravi accuse che gli sono state mosse.