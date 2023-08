"Fermato ubriaco a Civitanova: ritirate 22 patenti nel weekend"

Sono state ritirate dalla polizia stradale ventidue patenti per guida in stato di ebrezza e durante i controlli un ubriaco ha tentato di evitare l’alt delle pattuglie forzando un posto di blocco ed è stato inseguito e fermato. Poi, sottoposto al test dell’etilometro, ha fatto registrare un tasso tre volte superiore al limite fissato dalla legge. Nella notte del 30 luglio i servizi della polizia stradale del maceratese hanno confermato che troppa gente si mette al volente dopo aver bevuto parecchio e mettendo a rischio la propria e la vita altrui. Il controllo si è svolto a Civitanova e sono state ritirate 22 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 15 ad automobilisti molto giovani, al di sotto dei 27 anni di età. In totale sono stati decurtati 245 punti dalle patenti ed accertate 31 sanzioni al codice della strada. L’attività di prevenzione è stata messa in campo secondo le direttive ministeriali e le indicazioni dei Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduti dal Prefetto di Macerata per contrastare la recrudescenza del fenomeno degli incidenti stradali, con protagonisti soprattutto i giovani, causati dalla guida sotto l’effetto dell’alcool o dall’uso di sostanze stupefacenti. L’attività di controllo, disposta dal Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona, è stata svolta dalla Polizia Stradale di Macerata.