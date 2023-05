Ferretti tra i primi otto a esibirsi a Musicultura: c’era anche Venuti

di Antonio Tubaldi

Mario Venuti, il cantautore siciliano, ha aperto, giovedì sera, la prima delle due nottate al Persiani di Recanati, accompagnato dalla sua chitarra con il brano "Crudele", la sua piccola gemma che nel 2004 al Festival di Sanremo vinse il Premio della critica "Mia Martini" e il Premio radio e tv Private. L’artista ha offerto al pubblico "Una carezza in un pugno", il brano portato al successo da Adriano Celentano nel 1968 e riletto da Venuti con ritmi brasiliani nel progetto Tropitalia. Insieme a lui, sul palcoscenico di Musicultura, si sono esibiti i primi otto artisti finalisti dei 16 (tra cui Mattia Ferretti di Mogliano, ndr), mentre gli altri otto si sono esibiti ieri sera chiudendo così la kermesse canora condotta da John Vignola in onda su Rai Radio 1 con le voci di Marcella Sullo e Duccio Pasqua, in streaming sui canali social di Musicultura e Rai Radio 1. Alla conferenza stampa erano presenti i padroni di casa di questa anteprima dei sedici finalisti, il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alla Cultura Rita Soccio, e naturalmente il direttore artistico della rassegna Ezio Nannipieri che ha sottolineato come "Musicultura significa mettere insieme anime ed emozioni, enti pubblici e privati, enti locali e stakeholder del territorio. Recanati è la tappa intermedia tra le Audizioni e lo Sferisterio. Questo passaggio, che permette il ritorno a Macerata, mette insieme soprattutto le emozioni, in un percorso ideale tra le colline ondulate del nostro territorio e le onde della vostra musica". Da Macerata è intervenuto l’assessore ai Grandi eventi Riccardo Sacchi. Banca Macerata è il main partner del Festival per il terzo anno consecutivo in quanto "riconosce l’importanza della cultura e della musica di creare legami e sviluppare rapporti ideali tra le persone, di promuovere, quindi, la diversità culturale e la creatività musicale tra le nuove generazioni – ha detto il responsabile area legale Banca Macerata, Rodolfo Zucchini –. Per questo motivo siamo estremamente orgogliosi di essere al fianco di Musicultura, uno dei principali festival musicali del panorama italiano". Altri partner importanti del festival della canzone d’autore sono le Università di Camerino e Macerata con i quali porta avanti numerose sinergie di formazione per gli studenti. "Dalla prossima settimana Rai Radio 1 manderà in onda le canzoni dei finalisti – ha ricordato John Vignola –. Io che sono qui da dieci anni devo esprimere la mia personale gratitudine a Musicultura e un ringraziamento particolare va a Piero Cesanelli, per aver creato un laboratorio eccezionale",