Festa dei Lavoratori nella zona industriale: si parte con la passeggiata

Scalda i motori la tradizionale Festa dei Lavoratori del Primo Maggio nella zona industriale di Corridonia organizzata da Crazi (Comitato organizzativo ricreativo zona industriale Corridonia) guidato dal presidente Enzo Vipera. Anche quest’anno il cartellone si presenta ricco di appuntamenti e già oggi, dalle 15.30 ci sarà la 33esima edizione della "Passeggiata dell’Amicizia" da vivere in bicicletta, con partenza dalla pista di pattinaggio, dopodiché (alle 17) si terrà l’inaugurazione della mostra "Primaver’arte 3", a cura di Mario Migliorelli e Gabriella Cesca nello spazio espositivo vicino alla chiesa Sacra Famiglia. Partirà anche la sagra della fava, formaggio e porchetta, la sera protagonisti saranno "Li Matti de Montecò". Domani (dalle 8.30) si svolgerà il secondo raduno delle 500 e dalle 18.30 spazio alle risate insieme al duo "Lando e Dino" poi per pranzo e cena, gnocchi con la papera e la sera (alle 21.30) tributo musicale a Dalla con "Ciao Lucio". Nella serata di lunedì partirà la grande gara di Scala 40 e il giorno dopo arriveranno, alle 21.30, i "Modena City Ramblers" che porteranno sul palco "Riportando tutto a casa", tappa del tour per festeggiare i 30 anni di carriera. Per il primo maggio si apriranno le porte della classica fiera mercato, arrivata alla 36esima edizione, dove sarà anche presente (dalle 15) l’animazione dedicata ai più piccoli a cura de "La Balena dispettosa", poi musica con Daniela Cavanna, che si esibirà alle 17.30 e 21.30.