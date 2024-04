Festa del Primo Maggio nell’oasi naturale dei laghetti

Tutto pronto mercoledì per la festa del Primo Maggio, che verrà svolta a Porto Potenza. Infatti, tornerà l’ormai consueto appuntamento con il picnic organizzato nella splendida oasi naturale del parco dei laghetti. L’iniziativa è ideata dalla Pro loco di Porto Potenza insieme a quella di Potenza Picena, con l’immancabile collaborazione del Comune rivierasco. Il programma dei festeggiamenti partirà alle 10, per poi proseguire a lungo fino alle 20. Oltre a un’ampia area verde attrezzata, dove saranno messi a disposizione tavolini e sedie per chiunque, è prevista pure una postazione musicale per concerti e dj set. E a suonare ci penseranno: Felix Street Band, Bacco Dj e Shockwave Band. Inoltre ci sarà spazio per l’animazione dedicata ai più piccoli, curata dallo staff del centro estivo "La Balena Dispettosa" di Civitanova Marche. Ovviamente non mancheranno nemmeno gli stand di food e drink, che venderanno tra le varie specialità gastronomiche del posto anche porchetta, pecorino e fave, immancabili per l’occasione. L’ingresso sarà gratuito, così come tutti i partecipanti potranno usare liberamente il grosso parcheggio che si trova vicino all’ex discoteca Babaloo, lungo la strada Statale 16.