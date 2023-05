Festa della parrocchia con stand e musica

Torna la Festa della parrocchia Santa Famiglia a Tolentino, in viale Trento e Trieste, da domani a domenica. Tre giorni per stare insieme tra buona tavola, musica dal vivo e pesca di beneficenza. Si parte domani, dalle 19, con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 21 arriva l’orchestra di Marco Cimarelli e due ospiti speciali: Omar e Aurora Codazzi. Sabato, alle 19, ancora tipicità (chitarrine alla papera, grigliate, arrosticini); alle 21.30 musica di Vincenzo Macchiati e esecuzione della scuola di ballo Happy Days. Infine domenica si mangia anche a pranzo con un menu fisso alle 12.30 (consigliata la prenotazione al 3342401591 o su Fb o Instagram "Festa parrocchia Santa Famiglia"). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Dalle 16 animazione per bambini, alle 19 apertura stand e alle 21.30 orchestra di Matteo Tassi. In tutte e tre le sere si potrà prendere anche il cibo d’asporto (3342401591).