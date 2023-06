Festa della Repubblica nel piazzale Cipolloni "Un luogo simbolico"

A Cingoli la Festa della Repubblica verrà celebrata nel piazzale Luigi Cipolloni, ai viali Valentini. S’inizierà alle 10 con l’intervento del sindaco Michele Vittori; a seguire parleranno Vanessa David sindaco del consiglio comunale dei ragazzi (la seduta di questo consesso inizierà alle 10.30) Filippo Saltamartini vicepresidente della Regione, Emanuela Tarascio dirigente dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica". Alle 11.30 nel vicino monumento ai caduti verrà deposta una corona d’alloro. E alle 12 sarà inaugurata la nuova area di sosta e ricarica, sottostante al piazzale intitolato domenica scorsa dal Comune a Luigi Cipolloni ("Gigi") durante una partecipata cerimonia di cui restano ancora vivide le sensazioni. L’odierna manifestazione è la prima che si tiene nel piazzale dopo l’intitolazione a Cipolloni: il fratello monsignor Decio (nella foto) ha voluto sintetizzare così l’evento: "Il piazzale resterà luogo privilegiato d’incontri, spettacoli, celebrazioni, rappresentazioni. La scelta di denominare questo spazio, decisa dal sindaco Michele Vittori e dalla sua amministrazione, è stata un’ideale consegna alla città come segno qualificante della vita di mio fratello Luigi, fortemente impegnato da operatore turistico in iniziative e operosità degnamente considerate anche il Regione. Autorevole è stata la presenza del vicepresidente del consiglio regionale Filippo Saltamartini che, pure già come sindaco, ha incoraggiato l’attività turistico-imprenditoriale di Cingoli. A me è stata data la gioia di benedire il piazzale, invocando l’aiuto divino perché diventasse luogo privilegiato di armonia". Gianfilippo Centanni