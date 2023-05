Festa dell’Europa 2023: primo premio al bar Ginetta

Aperitivi europei, il bar Ginetta si aggiudica il primo premio. Il locale in largo Mario Affede (via Mozzi) quest’anno ha proposto l’Irlanda, con un buon piatto e un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo, oltre che una atmosfera musicale a tema. Secondo classificato il bar Villetti in via Pannelli con la Romania, terzo posto al bar Dumpling bar Macerata in corso della Repubblica con la Grecia. Oltre ai premi per il migliore aperitivo, un riconoscimento è andato anche al locale più popolare tra i 65 che hanno preso parte alla Festa dell’Europa: Spritz & Chips in via Gramsci con i Paesi Bassi. Un’edizione particolare, questa, contrassegnata dalla pioggia. Ieri pomeriggio, il sindaco Sandro Parcaroli, insieme con l’assessore alle politiche giovanili Marco Caldarelli e all’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, ha premiato i locali vincitori del contest lanciato dal Comune in occasione degli aperitivi europei 2023.

Chi ha votato tramite il sondaggio online raggiungibile attraverso il Qr Code stampato su tutti i materiali promozionali ha potuto valutare la qualità della proposta, la qualità dell’atmosfera ricreata dal locale e la sua coerenza con il Paese scelto e il rapporto qualità-prezzo. Con l’occasione, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contributo all’organizzazione della Festa dell’Europa 2023 e gli sponsor (Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, ProjectFin srl, NewPacking di Lucci Giuseppina e Cyrco Adv).

c. g.