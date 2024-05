Festa di San Girio. Si parte oggi con danza e stand gastronomici

Cominceranno oggi i festeggiamenti in onore di San Girio, lungo l’omonima frazione di Potenza Picena. Il via, alle 19, con lo street food e la rassegna di danza e freestyle battle "San Girio Dance Night". Domani, sempre alle 19, gli stand gastronomici con polenta e, alle 21, lo show tra musica e cabaret di Leonardo Fiaschi & D.B. Day’s Band. Sabato mattina la tradizionale fiera e nel pomeriggio street food con primi e secondi di pesce, per poi arrivare alle 21 con la serata danzante di Andrea Bonifazi. Mentre alle 22, nel campo sportivo, andrà in scena la "Melodies Camp" con dj set e l’esibizione Mudimbi e Renèe La Bulgara, e non mancheranno i mercatini dell’artigianato e l’angolo food e drink. Il gran finale domenica: alle 9, ecco la terza edizione di "Avis Walking Tour", ossia la passeggiata tra le campagne di San Girio, e alle 9.30 la gara ciclistica per esordienti con l’apertura del parco giochi per bambini. E ancora: alle 15, partirà la competizione ciclistica "Trofeo San Girio", alle 19.30 la cena in piazza (con primi e grigliata). Poi, alle 20, lo spettacolo della scuola di ballo Lucky Fitness and Dance, alle 21 l’orchestra Leo Baracca e alle 23 lo spettacolo piromusicale della ditta Santa Chiara.