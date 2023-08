Festa di San Giuliano Niente bottiglie di vetro

Per la festa di San Giuliano il Comune mette al bando le bottigliette di vetro e i contenitori di alluminio. Il sindaco Sandro Parcaroli, infatti, ha firmato un’ordinanza relativa al divieto temporaneo di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio da parte di tutti gli esercizi e le attività di commercio e di somministrazione su area privata e pubblica che a qualsiasi titolo possono vendere bevande fatta eccezione per la somministrazione al tavolo anche all’aperto. È vietata, inoltre, la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio da parte di tutti coloro i quali parteciperanno ai festeggiamenti de patrono. Vietato, infine, l’utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o che comunque producano scintille. I divieti valgono dalle 14 di oggi alle 3 di venerdì.

Da oggi, intanto, entrano nel vivo i festeggiamenti e dal pomeriggio prenderà il via la tradizionale fiera con oltre 300 bancarelle che riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti. In piazza della Libertà, alle 17 è prevista l’apertura della bancarella delle tradizioni del Cif con la presentazione di "Un’etichetta per San Giuliano" opera dell’artista Valerio Valeri e, dalle 18, con la vendita del fischietto in terracotta. Alle 19, invece, spettacolo delle Koreos Majorette che si esibiranno per le vie del centro, mentre alle 21, in piazza della Libertà, concorso nazionale Miss Blumare e alle 22.45 dj set Luca Moretti e Nicola Pigini.