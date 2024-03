Festa patronale a Montecanepino

Si svolgerà dopodomani la festa patronale di San Vincenzo Ferreri nella frazione di Montecanepino, a Potenza Picena, organizzata dalla parrocchia dei santi Stefano e Giacomo con il patrocinio del Comune. Il via alle 10.30 con la santa messa animata dalla corale Santo Stefano. A seguire la processione e la benedizione delle campagne con la partecipazione della banda cittadina. E nel pomeriggio inizieranno i festeggiamenti: alle 15.30, ecco l’orchestra di Roberto Carpineti che allieterà i presenti con musica e balli, mentre nella zona sud suoneranno per la gioia dei più giovani i Dj Joker e Mr. Hank. Inoltre ci saranno bancarelle e mercatini artigianali, così come all’interno del circolo Acli si potrà visitare la mostra fotografica "Montecanepino e la sua gente". E ancora: il 6 aprile è prevista alle 21.15 il torneo di briscola e il giorno dopo, alle 8.30, si chiuderà con la gara di bocce a terna.