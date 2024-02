Festa per i cinquant’anni del softball, la serata promossa dal Panathlon Club

A pochi giorni dall’inizio del campionato di seria A di softball, il Panathlon Club Macerata ha festeggiato al ristorante "Signore te ne ringrazi" un compleanno speciale: i 50 anni del Macerata Softball. "Siamo profondamente grati al Panathlon Macerata – ha dichiarato il presidente Carlo Migliorelli – per averci invitato a celebrare questa importante tappa. È un momento di gioia e di riflessione sul percorso che abbiamo compiuto finora. Il softball non è solo uno sport, ma una vera e propria scuola di vita, fatta di sacrificio, impegno e passione. Tra gli interventi della serata anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna, che ha annunciato come prossima la richiesta ufficiale al presidente Coni Giovanni Malagò della stella al merito sportivo per i primi 50 anni di attività del Macerata Softball.