Festa per il veterano della banda

Il complesso bandistico matelicese Pacifico Veschi ha rinnovato la divisa in occasione delle feste triennali del Crocifisso, un evento che, come sottolinea il presidente Nando Cingolani, "dagli anni ’50 ci ha visti sempre presenti". La nuova divisa è costituita da un giubbino con il logo della banda, pantaloni neri e camicia bianca con cravatta rossa. Il corpo è andato crescendo dopo la pandemia, passando da una quindicina di elementi ai 27 attuali e l’ingresso di giovani strumentisti, affiancati in alcuni casi dalle mamme. Tra i componenti è stato festeggiato domenica il più anziano e tra i più attivi del gruppo: Venanzo Micozzi, sassofonista classe 1933. "Le undici processioni hanno messo a dura prova i più giovani – ha dichiarato Cingolani –, ma Venanzo è un esempio per tutti: ogni sera a fine processione sembrava più fresco di tutti".

Matteo Parrini