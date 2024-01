Festa per l’ex sindaco Barboni: compie 100 anni

Ha compiuto ieri il secolo di vita, festeggiandolo nella sua casa di Follonica, in Toscana, l’ex sindaco di Matelica e parlamentare del Pci Gennaro Barboni (nella foto). Nato infatti il 16 gennaio 1924 a Matelica, Barboni fu un giovane partigiano del Battaglione Mario di San Severino, quindi da militante comunista prima nelle Marche e poi a Milano, nel 1975 fu eletto deputato nella VI legislatura e per pochi mesi sindaco di Matelica nel 1981.

"A Matelica lo ricordiamo soprattutto per la passione politica di semplice militante – ha dichiarato un suo amico, l’ex consigliere comunale Igino Colonnelli –, che si esplicava nella diffusione del quotidiano comunista L’Unità, negli infervorati comizi sulla piazza e nei tazebao (manifesti e cartelli scritti a mano con pennello e vernice). Adeguatosi alla modernità, ormai invia i suoi messaggi tramite email in tutta Italia, compresi parlamentari e ministri. Malgrado poi gli inevitabili acciacchi fisici dell’età, ha ancora la volontà e l’energia dei tempi migliori, impegnandosi nelle attività dell’Anpi: lo scorso 25 aprile, appoggiato alla sua bandiera, in piedi di fronte al microfono, con i suoi 99 anni sulle spalle, ha tenuto un forte e appassionato discorso da ex partigiano combattente".

Matteo Parrini