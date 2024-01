Festa senza eccessi. Volontari e non solo, quelli in prima linea nella notte più lunga

Mentre tutti gli altri brindavano all’arrivo del 2024, loro avevano già indossato la divisa d’ordinanza. Sono quelli che hanno vigilato sulla notte più lunga dell’anno, quelli che non hanno abbassato la guardia neanche a San Silvestro per fare in modo che tutti potessero trascorrere una notte di festa in sicurezza. Sono i vigili del fuoco, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i medici, gli infermieri e un esercito di volontari di Croce Rossa, Croce Verde, Croce Azzurra, Croce Gialla. Da Macerata alla costa, da Matelica ad Apiro, sono rimasti in prima linea. Il loro Capodanno è stato al servizio degli altri, pronti a rispondere a eventuali richieste di aiuto da ogni angolo della nostra provincia. Nel capoluogo, in prima linea anche la polizia municipale, che ha vigilato sulla festa in piazza della Libertà, insieme con le donne e gli uomini della polizia di Stato e della Croce rossa. Per fortuna, la notte è stata relativamente tranquilla: non ci sono stati incidenti gravi e anche il rito dei botti non ha prodotto guai seri, almeno in provincia di Macerata. Giusto qualche cassonetto incendiato a Civitanova, per il resto non si sono registrati problemi. Quest’anno, peraltro, non c’è stata la consueta ordinanza di divieto dei botti, ordinanza che veniva puntualmente ignorata da tutti. Alla fine, in ogni caso, una serata più che tranquilla. Così anche quelli che a Capodanno hanno lavorato si sono potuti concedere un piccolo brindisi per dare il benvenuto al 2024. Ecco le loro foto nelle rispettive sale operative e nelle zone in cui sono stati chiamati a effettuare i loro servizi alla cittadinanza.

re. ma.