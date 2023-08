Festival al lago all’insegna dell’inclusività

Il lago di Fiastra sabato e domenica ospita il festival "Incanto per il mondo", un’esperienza di viaggio lento, responsabile e inclusivo, organizzato e curato dall’associazione Spina Bifida Italia – Marche (Asbi), con il sostegno di Csv Marche (Centro servizi per il volontariato) e il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, che ha avuto una prima edizione sperimentale nel 2022, quest’anno torna con una rete di partner e un programma ancora più ricchi, potendo contare anche sul supporto offerto dal Csv nell’ambito del progetto "C’entro. Insieme per le terre del sisma", che ha tra i suoi obiettivi proprio quelli di favorire la crescita del tessuto associativo, riscoprire i luoghi dell’entroterra e orientare e formare gli enti del terzo settore all’amministrazione condivisa. Le escursioni si snodano su strade percorribili anche con passeggini e sedie a rotelle. È possibile richiedere accompagnatori e ausili specifici dedicati allo spostamento. Si svolgeranno attività sportive inclusive come il sitting volley (pallavolo paralimpica), momenti di cultura e arte con letture di poesie, concerti e spettacoli per grandi e bambini, con la possibilità di richiedere la traduzione in Lis per le attività proposte.

"La mission è invitare quante più persone possibili a porsi la domanda: ’Cosa posso fare io per rendere il mondo incantevole?’ – spiega l’organizzazione –. Il programma prevede laboratori, escursioni, performance artistiche, musica live, ma anche giochi, sport, incontri e momenti conviviali, per dare forza e concretezza al concetto che insieme è possibile superare le barriere e condividere una realtà più sostenibile, e accogliente. La parola chiave che accompagnerà questo viaggio nel Parco dei Sibillini sarà ’interazioni’: il festival vuole essere anche un’occasione per creare interazioni e sinergie". Saranno garantiti servizi igienici accessibili in tutte le location.

Per info e prenotazioni whatsapp 3803011404, 3498386029. Il programma completo si può trovare su www.incantoperilmondo.it e sulla pagina Facebook del festival.