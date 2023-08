FestivalVarco, si parte con Daniele Silvestri

Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano i tre concerti dell’estate civitanovese proposti dal Comune e dall’Azienda Teatri. Al Varco sul Mare (dalle 21.30) grande musica italiana e si parte stasera con il live di Silvestri e con il suo nuovo tour, ‘Estate X’, accompagnato dalla sua band e nella performance non mancheranno sicuramente i brani di ‘Disco X’, ultimo lavoro di inediti uscito il 9 giugno e arrivato a distanza di quattro anni da ‘La terra sotto i piedi’, premiato con la Targa Tenco per la migliore canzone dell’anno (Argentovivo). Giovedì, invece, l’arena del Varco accoglierà Francesco Gabbani, con il nuovo spettacolo ‘Ci vuole un fiore tour’, la tournée che prende il nome dal suo one man show andato in onda lo scorso aprile su Rai 1, e che vede l’artista proseguire nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico su temi legati all’ambiente e al futuro della Terra. Così, accanto alle canzoni più amate dai suoi fans, Gabbani proporrà alcuni dei brani che meglio raccontano la bellezza del pianeta. La rassegna dei concerti si chiuderà con gli acuti di Al Bano che sarà a Civitanova questo sabato, protagonista di uno show prodotto dalla DM Produzioni in cui ripercorre la sua lunga carriera costellata di successi anche internazionali attraverso l’interpretazione dei suoi più grandi classici, a partire da Nel sole per proseguire con Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, sino a quelli più recenti.

Gli spettacoli di Silvestri e Gabbani sono organizzati con Eclissi Eventi, quelli di Al Bano con Futura Unisce. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets: online e punti vendita autorizzati. Sarà anche possibile acquistarli, nei giorni dello spettacolo, alla biglietteria del Varco (sul lato mare) dalle 18 (apertura porte per i concerti, ore 20) e inoltre giovedì dalle 17.30 alle 19.30 all’ufficio Iat di piazza XX Settembre e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, al teatro Annibal Caro a Civitanova Alta e infine, sabato, dalle 10 alle 12, all’ufficio Iat. Informazioni: telefono 0733-812936, mail [email protected]