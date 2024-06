Fiamme Gialle a scuola. Lezione di legalità alla primaria Lanzi

Le Fiamme Gialle maceratesi hanno incontrato gli studenti delle classi quarte della primaria Luigi Lanzi per parlare di legalità e sicurezza economico - finanziaria, nell’ambito della Settimana Culturale, organizzata dall’istituto scolastico. La lezione ha avuto l’intento di far maturare nei piccoli la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa ha riscosso grande successo e ha attirato l’attenzione degli alunni sulle tematiche riguardanti il valore civile ed educativo della ’sicurezza economica e finanziaria’ e della ’convenienza’ della legalità economico-finanziaria. Nel corso dell’incontro è stato anche effettuato un richiamo al 250° Anniversario della Fondazione del Corpo, illustrando l’attività di polizia economico-finanziaria svolta dalla Guardia di Finanza in tutti settori operativi. L’attività è stata organizzata dalla dirigente scolastica Daniela Smorlesi ed è stata tenuta dal comandante del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Macerata, il tenente Augusto Soccionovo.