"Fibra ottica, elimineremo le buche"

"Diversi cittadini ci avevano segnalato la presenza di buche sull’asfalto, causate dai lavori per la fibra ottica. Ma abbiamo subito dato una risposta concreta, tant’è che venerdì sono partiti i lavori per ripristinare il manto su quelle strade. Inoltre, stanno per iniziare le potature del verde, la realizzazione dei due nuovi sgambatoi e tra un mese inizierà l’intervento di impermeabilizzazione sul tetto della scuola elementare". Sono queste le ultime novità che fornisce a Porto Recanati l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. E in ordine, il primo intervento riguarda un problema che era emerso appena pochi giorni fa. "Dei portorecanatesi – racconta Riccetti - ci avevano riferito che lungo certe strade cittadine c’erano tracce di asfalto aperto, per via dai lavori che l’azienda Open Fiber sta svolgendo per l’installazione della fibra ottica. Così, venerdì abbiamo svolto un sopralluogo, insieme alla ditta. E li abbiamo diffidati, spiegando che i lavori non erano stati svolti nel migliore dei modi, e ora devono risolvere tale problematica. Già nel pomeriggio, gli operai hanno iniziato a lavorare in via Galilei. Proprio lì – aggiunge l’assessore –, a causa degli scavi sulla strada, era stata danneggiata la linea di alimentazione dei bagni pubblici che non funzionavano più. Allo stesso tempo, eseguiranno prima un intervento di ricarica dell’asfalto su via Roma, via Pacinotti e via San Giovanni Bosco, in quanto sono alcune delle strade danneggiate. Dopodiché, faranno un secondo lavoro per ripristinare il tappetino d’asfalto lungo quelle carreggiate. Insomma, abbiamo risolto in poco tempo una criticità che ci era stata segnalata dalla popolazione". Ma ci sono in programma pure altri interventi. "Partiranno tra poco le potature del verde su via Alighieri, via Marconi , viale Europa, via Montarice, via Loreto e via De Gasperi – riprende Riccetti -. Poi un altro progetto importante da oltre 200mila euro, e finanziato con l’avanzo di amministrazione, prevede il rifacimento della copertura del tetto della scuola elementare. Non a caso, più volte c’erano state infiltrazioni d’acqua durante le piogge. In settimana è stato svolto un sopralluogo e sarà posizionata una struttura in metallo, che eviterà il ristagno dell’acqua. Infine – conclude Riccetti -, sono stati appaltati i lavori per la costruzione dei due nuovi sgambatoi, al parco Euro 2 e al parco Bronzini".

Giorgio Giannaccini