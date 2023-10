Fiction di Rubini su Leopardi. La provincia diventa un set

Si respira magia nel Maceratese: il nostro territorio si trasforma in set cinematografico e si immerge nella storia con un bel tuffo nel passato: si torna all’epoca del 1800 grazie alla fiction di Sergio Rubini su Giacomo Leopardi che andrà in onda su Rai 1 in due puntate e che vede tra gli attori Alessio Boni. Ieri le riprese a Montecassiano, oggi saranno a Treia sia di giorno che di sera, poi domani e venerdì la troupe sbarcherà a Macerata. Nei giorni successivi, le riprese si concentranno su Recanati. "È stata sicuramente una giornata diversa dalle altre – le parole di Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano –. Molto suggestivo vedere i vicoli e la piazza con il solo arredo dell’epoca, spogliati di ogni riferimento alla contemporaneità, ad esempio la segnaletica stradale, tutto ciò che richiama i tempi odierni è stato nascosto. Un’atmosfera belllissima, che ci fa rituffare in quel periodo storico. La nostra comunità, piena di curiosità, è molto orgogliosa di avere ospitato il set. È un’occasione di ulteriore visibilità dopo i tanti eventi organizzati".

Immancabile lo scatto col regista e la compagna Carla Cavalluzzi con il sindaco, il consigliere Paolo Spernanzoni, il presidente Pro Loco Fiorenzo Pergolesi, gli assessori Barbara Vecchi e Ilaria Matteucci, il vicesindaco Katia Acciarresi e l’assessore Paolo Carnevali. Oggi tocca a Treia: "Hanno già allestito la scena in piazza, che è stata chiusa – racconta il sindaco Franco Capponi –, tutti i segnali moderni sono stati nascosti accuratamente. Leopardi aveva degli amici a Treia, come Broglio D’Ajano, si scrivevano, discutevano sull’idea dell’Italia e parlavano della rivoluzione. Siamo tutti contenti e la troupe ha apprezzato molto la nostra cucina, hanno mangiato all’Antica Fornace". Grande attesa anche a Recanati, dove sono arrivati lunedì: qui fanno base. Le riprese nella città natale del grande poeta (si sono concluse da poco quelle per il film con Whoopi Goldberg) dovrebbero svolgersi la prossima settimana. "Hanno visionato alcune location – spiega il sindaco Antonio Bravi –, tra cui qualche piazzetta, il Comune, la piazzola del Sabato del Villaggio davanti cui c’è la casa di Leopardi. Probabilmente gireranno anche sul colle dell’Infinito". Anche qui via ogni riferimento all’epoca contemporanea. "Fanno tutto loro, ma da parte nostra c’è massima disponibilità a collaborare. Ci fa molto piacere questa fiction. Ci dà una grande visibilità e ci aiuta dal punto di vista culturale e turistico". A Macerata, per le riprese di domani e dopodomani, la viabilità in centro subirà variazioni.