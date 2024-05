File audio, il Tar nega l’acquisizione

Nella battaglia tra Fabrizio Ciarapica e Manola Gironacci il Tar non ha autorizzato l’ex assessore al turismo a depositare una chiavetta Usb contenente file audio a sostegno dei motivi del suo ricorso, presentato per ottenere l’annullamento del decreto del 3 aprile 2024, emesso dal sindaco e con il quale veniva disposta le revoca della delega. Lo stop del tribunale viene motivato nel decreto sfornato il 22 maggio e pubblicato ieri, in cui è scritto che "rispetto ai files audio di cui si è chiesta l’autorizzazione al deposito non ne risulta circostanziato il contenuto onde enuclearne l’astratta riconducibilità ad uno degli istituti previsti dall’ordinamento quale mezzo di prova, anche tenuto conto della necessità di assicurare la salvaguardia della riservatezza dei terzi eventualmente interessati".

La richiesta è stata respinta e ora Gironacci, assistita dall’avvocato Pietro Siciliano, attende il verdetto sul ricorso invece presentato per disinnescare il decreto emesso dal sindaco ad aprile dopo che il Tar aveva annullato il primo provvedimento con cui le aveva tolto le deleghe, questo risalente al settembre 2023. Alla Gironacci, nominata in giunta in quota a Civitanova Unica, Ciarapica non ha perdonato l’outing politico nei confronti della Lega.

l. c.