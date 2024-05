Filiera sostenibile, nuovo incontro con "ESG Marche"

Continuano gli incontri nell’ambito delle attività previste dal Laboratorio "ESG Marche, - Environmental Social Governance", nato dall’accordo tra Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per supportare le imprese nei processi di transizione ambientale, sociale, digitale e di governance, mettendo a disposizione progetti di accompagnamento legati all’innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare. L’incontro di martedì scorso, in cui si è affrontato il tema "Gli elementi per una filiera sostenibile", ha visto l’introduzione ai lavori del presidente PI Confindustria Macerata Paolo Ceci, il quale ha evidenziato come Confindustria ha creduto fin da subito al progetto proposto da Intesa San Paolo, ritenendolo il completamento di un percorso sulla sostenibilità già intrapreso dall’associazione. Tra gli interventi, quelli di Stefania Celeste (Corporate Partnership & Business Developer Circularity Srl Società benefit), Renzo Casavecchia (CSR & QHSE Director Arena Spa), Luca Bortolami (CEO Tigamaro Srl), Diego Mingarelli (CEO Diasen Srl), Fabio Renzi (Segretario Generale Fondazione Symbola), Claudio Stecconi (Direttore Area Imprese Marche Intesa Sanpaolo).