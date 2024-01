Film, animazione e danze: "Aspettando la Befana": ecco il 6 gennaio

Al via gli ultimi appuntamenti del cartellone natalizio, tra Potenza Picena e Porto Potenza, che andranno in scena questo weekend, sotto la festività dell’Epifania. E infatti ci saranno due iniziative, interamente dedicate ai più piccoli. Il tutto è organizzato dall’amministrazione comunale di Potenza Picena, insieme alle due Pro loco cittadine e all’associazione dei commercianti "Noi Uniti per il Porto". Questo pomeriggio, alle 17, è prevista nel teatro Mugellini di Potenza Picena la proiezione del film "La Befana vien di notte II-Le Origini", e cioè una divertente commedia per tutte le età, con Monica Bellucci e Fabio De Luigi. L’ingresso sarà libero. Mentre domani pomeriggio, il ritrovo sarà a Porto Potenza. Dalle 15 alle 17, in piazza della Stazione, ecco lo spettacolo di danza e animazione dal titolo "Aspettando la befana", con protagoniste le giovanissime ballerine dell’associazione sportiva Ritmosfera. Subito dopo, tutti i bambini presenti potranno cogliere l’occasione per farsi una foto ricordo gratuita con la Befana e il Grinch.