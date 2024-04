Fine settimana con i mercatini francesi. Gusti d’oltralpe nei locali del centro

Il gusto culinario d’oltralpe si riversa nelle strade del centro storico di Macerata con l’arrivo dei mercatini francesi da domani a domenica. Un evento culinario organizzato dall’associazione commercianti centro storico. Ristoranti, pizzerie e locali creeranno un circuito del gusto che attraversa le regioni culinarie più celebrate di Francia. Il ristorante "Sugo" proporrà le delizie di ratatouille, boeuf bourguignon, ostriche e champagne, "Ca’baret" trasporterà i visitatori direttamente nei caffè di Montmartre con un mix tra Francia e Italia proponendo champagne e porchetta. "Macerati" delizierà con un menù edition Limitee’, Magacacao sorprenderà con un gelato artigianale che cattura l’essenza dei mercatini francesi. Spritz&Chips proporrà un’interpretazione innovativa dell’aperitivo con il loro "Spritz Creme de Cassis", accompagnato da una selezione di formaggi prelibati. Al Quartino per tutti i tre giorni si assaporeranno le rapeê, coq au vin, jarret de porc au champagne e crêpes suzette, il Caffè Corso proporrà sfizi salati d’oltralpe, drink list dedicata e un gelato caldo alla crema chantilly. Il Centrale proporrà una deliziosa petit dèjeuner, un menù accompagnato da vini francesi e un cocktail parigino. Di Gusto, Basquiat Bistrot, Bifolchidivini e Verde Caffè inviteranno i visitatori a immergersi in atmosfere parigine con diverse prelibatezze. "Maia fucina gourmet" proporrà un’esperienza con una cena sontuosa, la gelateria Very n’Ice invece crepes con varie farciture, mentre la pizzeria le Scalette vi farà sognare con un Croques madame versione cubo. Tra varie animazioni sui pasti a tema, curiosità sugli usi e i costumi dei francesi a tavola e con storie e tradizioni relative al cibo tipico, ci saranno dei giochi divertenti in cui vincere premi da andare a ritirare in piazza Vittorio Veneto, presso i locali di Lemon. Sabato, da Civico 37, Ca’baret e Basquiat ci sarà musica che domenica a pranzo si sposterà da Sugo. Sabato sera da Spulla ci sarà poi un karaoke. Nelle piazze, sorprese con la musica della Belle Époque.