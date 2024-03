Fine settimana di Pasqua a suon di musica con Big Machine e The Grass Back in Town

Altro fine settimana in musica al Barlume di Sambucheto di Montecassiano. La spettacolo inizia dopodomani con un doppio tributo alle leggende del rock. Ad aprire le danze saranno i Big Machine, un gruppo che si prepara a celebrare due dei più grandi chitarristi della storia della musica: Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan. Marco "Caseaux" Casoni alla chitarra e voce, Francesco Caporaletti al basso, Francesco Bigoni alla batteria e cori, e Fabio Verdini alle tastiere porteranno sul palco la potenza e la magia dei classici di Hendrix e Vaughan. Ma la serata non finisce qui: per rendere tutto ancora più speciale, infatti, sul palco saliranno anche Jenny Rosini, Sabina Cappella, Valentina Lucchetti e Daniela Mudu. Domenica, invece, il palco del Barlume accoglierà i The Grass Back in Town, un duo composto da Luca Borgani e Riccardo Checchetti, pronti a trasportare il pubblico in un viaggio attraverso il blues rurale degli anni Trenta e Quaranta. Aperitivo dalle 19.