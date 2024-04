Fine settimana teatrale a Tolentino e Caldarola con due commedie firmate da Francesco Facciolli

Fine settimana con due appuntamenti teatrali entrambi con la firma in regia di Francesco Facciolli. Domani alle 21,30, al cineteatro Don Bosco di Tolentino, la compagnia Valenti replicherà la commedia di Fabio Macedoni, ’Rengrazzienno Ddio!’ e domenica , alle 17,30 al teatro di Caldarola, andrà in scena, in anteprima nazionale ’L’ultima notte’, di Andrea Cavarra, una produzione di Zorba Officine con interpreti Michela Lo Preiato, Giovanni Cortesi e Andrea Cavarra.

"Un fine settimana interessante che ripropone una commedia dialettale, a Tolentino, ormai giunta oltre le venti rappresentazioni, in cui vengono rivisitati e trattati temi seri e vitali con una apparente leggerezza e una certa levità, ma profondamente riflessiva, nella quale la compagnia dà prova di una certa capacità attoriale e contenutistica; conclude la stagione di prosa a Caldarola la commedia di domenica, di Andrea Cavarra, dove altro e differente è l’argomento; ci spostiamo nella Venezia patria di Marco Polo, che fa da sfondo all’opera, – commenta Francesco Facciolli, regista di entrambe le commedie – ed in cui la maschera e il genere della commedia dell’arte posizionano subito lo spettatore in un certo contesto. La commedia è stata presentata al Carnevale di Venezia e debutta, per la versione teatrale, a Caldarola. Sono convinto della validità del testo e della grande bravura degli attori: sarà un pomeriggio molto divertente".