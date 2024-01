Fiori strappati, cittadini indignati

Nell’ultimo weekend diversi fiori sono stati strappati e rubati dai vasi installati nel parco della Vecchia Pescheria, a Porto Recanati. Ma ciò non è andato giù al comitato di quartiere Castennou, presieduto da Cristiana Mataloni, che ne ha dato notizia sui social network. E anzi, ora il comitato “minaccia“ di presentare denuncia se continueranno questi spiacevoli episodi da parte di ignoti. "Siamo stati informati che mancano dei fiori dalle fioriere del nostro parco – ha scritto il comitato di quartiere Castennou sulla sua pagina Facebook –. Vogliamo evidenziare che tale azione costituisce reato, nello specifico si tratta di furto aggravato poiché si è approfittato della circostanza che rende particolarmente agevole compiere il crimine essendo esposto alla pubblica fede. Non vogliamo metterci a fare gli avvocati oppure i pubblici ministeri ma tali comportamenti sono inaccettabili e non intendiamo passarci sopra".