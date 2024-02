Fisiomed scende in campo con la Cbf Balducci Helvia Recina

Il gruppo Fisiomed è partner ufficiale della della Cbf Balducci Helvia Recina. La struttura di sanità privata supporterà il club di pallavolo femminile dalle visite medico-agonistiche alle analisi del sangue fino agli esami diagnostici e alle eventuali riabilitazioni fisioterapiche. L’amministratore Fisiomed Enrico Falistocco ha detto: "È sempre un momento di condivisione della gioia quando ospitiamo associazioni sportive. Fisiomed vuole diventare un punto di riferimento regionale nella medicina dello sport perché fare sport è fondamentale, ma è essenziale farlo in sicurezza". Il presidente dell’Helvia Recina volley Pietro Paolella, presente con la direttrice operativa Lucia Bosetti e le giocatrici Alessia Fiesoli, Giada Civitico e Alessia Mazzon, ha aggiunto: "Abbiamo sempre ammirato Fisiomed, è un onore stringere questo accordo. A tal proposito devo ringraziare la nostra responsabile marketing Pamela Marchionni. Noi siamo arrivati a livelli di eccellenza. Ci uniamo a un’altra famiglia di eccellenza, capace di garantirci quella velocità cruciale durante una stagione sportiva. Per fare sport ad alti livelli bisogna avere come partner strutture adeguate e la nuova sede Fisiomed è davvero all’avanguardia".