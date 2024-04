Foglia: "Salute, non affidiamoci all’online"

"Bisogna tornare ad affidarsi a persone, figure professionali che hanno fatto della ricerca la propria missione". È il succo del convegno che si è tenuto nella sala del conferenze del Banco Marchigiano, terza tappa del Villaggio Digitale, festival promosso da Red e Unitre Civitanova, con il sostegno del Comune e la presenza, tra gli altri, dell’ex rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini. Tema dell’incontro, "La salute sul web ai tempi dei social", buona la risposta del pubblico.

"Molti cittadini mostrano un vero e proprio comportamento patologico dettato dall’ansia per la malattia e da preoccupazione per il proprio stato di salute – ha spiegato il relatore, Andrea Foglia –, condizione di paura che induce alla ricerca in rete per una autodiagnosi dei propri sintomi o per una soluzione terapeutica. Non affidiamoci alle ricerche online. I professionisti della salute di fiducia, in particolare in presenza, devono ridiventare nuovamente i nostri punti di riferimento. Non è bene cercare prove scientifiche, quindi informazioni, che sostengano la mia idea, il mio pensiero, la mia convinzione, ma è più corretto cercare prove che la contraddicano".

Soddisfatta la presidente di Unitre Civitanova Marisa Castagna: "Siamo ormai – ha affermato – travolti dalla tecnologia informatica, dai social, dalle fake news del dottor Google. Tutti noi almeno una volta abbiamo usato mezzi informatici per risolvere o saperne di più sulla nostra salute nel più breve tempo possibile. Ringrazio il dottor Andrea Foglia che ha così bene illustrato quanto può essere dannoso al nostro sistema psicologico esporre un problema di salute al nostro Dottor Google".