Fondazione Ircer, uffici irragiungibili

Si fa sempre più fatica a comunicare da parte del cittadino con la Fondazione Ircer, con i suoi vari uffici e i suoi servizi. Chi vuole mettersi in contatto con l’Ente, che gestisce la struttura degli alloggi per autosufficienti a Villa Teresa e la casa di riposo, oggi più vicino ad una residenza sanitaria con i suoi tanti anziani ricoverati per demenza senile o Alzheimer, formula lo storico numero di telefono, ma, invece di rispondergli una voce in diretta, scatta una registrazione che dice che è possibile comunicare con i vari uffici e la presidenza solo dalle ore13 alle ore 14. Poi, cade la comunicazione. Nelle altre ore della giornata è vietato disturbare la struttura. Non è quindi, raro, che, visto il tempo ristretto a disposizione dell’utente, appena un’ora, si possano trovare le linee occupate. Il risultato è che ad essere intasato è il telefono della stanza degli infermieri, che risponde ad un numero diverso. Anche il presidente della Fondazione, Giacomo Camilletti, è dell’opinione che bisogna porre rimedio a questo disservizio e ci si augura che lo possa fare al più presto.