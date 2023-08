Fonte storica di Galiziano a Potenza Picena: cronoprogramma rispettato

Procedono i lavori per il ripristino e il restauro conservativo della storica fonte di Galiziano, situata di fronte al poliambulatorio di Potenza Picena. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 67mila euro, di cui 20mila conferiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, mentre i restanti 47mila figurano come quota comunale. I lavori in corso sono affidati alla ditta Clementoni di Potenza Picena. Nel frattempo, l’amministrazione precisa che il tutto sta andando avanti seguendo il cronoprogramma. "Monitoriamo settimanalmente l’andamento dei cantieri in capo al Comune – riferisce l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Luisa Isidori – e quello della Fonte di Galiziano è tra i più interessanti dal punto di vista storico. A ogni passaggio quelle pietre ci raccontano qualcosa di nuovo sulla vita e sulle vicende passate del nostro paese". Nei giorni scorsi è collassato, per vetustà, il tetto della Fonte "La Concia". L’amministrazione di Potenza Picena ha interessato subito l’ufficio tecnico e gli enti sovracomunali per la tutela dei beni storici e architettonici, in modo da concordare un adeguato intervento di ripristino della copertura.