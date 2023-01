Formazione con le Fiamme Oro, allenamenti per i piccoli rugbisti grazie al progetto "Ovalmente"

Il progetto "Ovalmente" delle Fiamme Oro e della divisione sportiva della Polizia di Stato, in collaborazione con Questura, Banca Macerata Rugby e Comune, è entrato nel vivo con due giornate di formazione sportiva all’Elia Longarini di Villa Potenza. L’iniziativa, voluta dalla società sportiva maceratese e dal questore Vincenzo Trombadore, sostiene la pratica sportiva rivolta ai minori appartenenti a famiglie in difficoltà. Massimiliano Bizzozero e Katia Pacelli, tecnici delle Fiamme Oro, hanno seguito gli allenamenti di venti bambini con Giorgia Animento, psicologa dello sport, e Giampaolo Ronconi, direttore tecnico del settore giovanile di Banca Macerata Rugby. "Esprimo la mia soddisfazione – dichiara Trombadore – dato che stiamo approfondendo l’esperienza delle Fiamme Oro riguardante l’approccio didattico che avrà effetti positivi in ambito sociale e nell’attività agonistica". "Lo sport rimane al centro della città – spiega Riccardo Sacchi, assessore allo Sport – in quanto è un aiuto concreto alle famiglie". "Ci siamo spesi molto su questo progetto – prosegue Emanuele Panunti, responsabile sviluppo club del Banca Macerata –, un’occasione per offrire un servizio alle famiglie per migliorare la sfera cognitiva".

"Lo sport è il modo migliore per dotare i giovani degli strumenti utili ad affrontare le problematiche", ribadisce Francesco Ciotti, rappresentante del consiglio direttivo regionale della federazione. "Ringraziamo Trombadore che ci ha permesso di avere questa opportunità – conclude Bizzozero –. C’è stata piena disponibilità nell’individuare un metodo di approccio efficace dal punto di vista sportivo e scolastico".