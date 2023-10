Formazione contro le allergie

Un corso di formazione sulle allergie in ospedale dedicato al personale medico ed infermieristico che opera negli ospedali della Ast di Macerata. Sono quattro gli incontri promossi dall’associazione civitanovese ‘NoiAllergici’ in collaborazione con l’equipe della Unità Operativa Complessa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, Ast3 e la partnership del Banco Marchigiano, che vedranno relatori importanti come il professor Antonino Romano, esperto nel ramo dell’allergologia e dell’immunologia clinica.

"Una persona che ci è capitata questo mese aveva assunto un farmaco chemioterapico. Ha avuto uno choc anafilattico. Noi, con un percorso molto complesso, attraverso l’utilizzo di farmaci tecnologici, siamo riusciti a fargli completare l’intero ciclo", ha spiegato il primario di Allergologia dell’ospedale di Civitanova Stefano Pucci. Una testimonianza che ribadisce l’importanza del percorso presentato ieri mattina nella sede del Banco Marchigiano di viale Matteotti. "C’è una crescita costante della domanda di visite allergologiche da parte della popolazione – le parole di Stefano Torresi, presidente di NoiAllergici – e uno dei temi più importanti è quello relativo alla carenza nel sistema sanitario di risorse specialistiche". Oggi, il primo dei quattro appuntamenti che si terranno nell’Unità operativa di Allergologia. Si parlerà dei mezzi di contrasto con Miriam Cognigni e Simona D’Alò, mentre il 23 novembre il tema sarà ‘i farmaci chemioterapici’ con Romano, D’Alò e Ciccarelli e Alessandra Vultaggio dell’ospedale Meyer di Firenze. Il 14 dicembre spazio a ‘Antibiotici e antinfiammatori’ con Ilenia Illuminati e D’Alò, infine il 18 gennaio ‘anestetici generali e presidi perioperatori’ con D’Alò, Frontini e Maria Domenica Guarino. "Un esempio di sanità che funziona – il commento del dg del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini – per questo, per il quinto anno consecutivo abbiamo deciso di supportarlo". Alla conferenza, partecipe anche il Direttore Amministrativo dell’Ast Macerata Milco Coacci. "La finalità – ha dichiarato – è gestire nel migliore dei modi situazioni potenzialmente pericolose". Il dottor Pucci ha colto l’occasione per dare alcuni numero del Reparto di Allergologia parlando di "15.491 prestazioni sanitarie, 5341 visite di cui 1364 prime visite e pazienti provenienti in modo importante anche da altre regioni come Umbria, Abruzzo, Molise e non solo".

Francesco Rossetti