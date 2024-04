Formazione digitale per 150 iscritti

Oggi, alle 16 al dipartimento di Scienze politiche, sarà presentato il progetto di formazione gratuita sui temi del digitale #CoopToDigital! promosso dal Centro Papa Giovanni XXIII, dalla Cooperativa Lella 2001 e dal dipartimento di Unimc con il sostegno del Fondo per la Repubblica digitale. Interverranno Ramona Bongelli, vicedirettrice del dipartimento, Ilaria Capponi, presidente della Cooperativa Sociale Lella 2001, Emanuele Frontoni e Marina Paolanti, docenti di sistemi di elaborazione delle informazioni, Alessandro Capriotti, digital solutions expert di Marche Digital Innovation e Giorgia Sordoni, presidente del Centro Papa Giovanni XXIII. Sono 150 i beneficiari del progetto, 2.535 le ore di formazione e tutto il territorio della regione Marche sarà coperto. #CoopToDigital! vanta una partnership innovativa di soggetti profit e non profit pubblici e privati che collaborano insieme per innalzare competenze digitali e chance occupazionali dei beneficiari. Il progetto è supportato da Marche Digital Innovation e da Confcooperative Marche, con il patrocinio della Regione Marche. I beneficiari del progetto #CoopToDigital, oltre che di una formazione intensiva ed esperienziale, potranno usufruire di azioni di accompagnamento al lavoro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito formazione.centropapagiovanni.it/cooptodigital