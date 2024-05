Formazione gratuita per giovani imprenditori con Confartigianato

Confartigianto organizza una formazione gratuita per aiutare aspiranti e giovani imprenditori a sviluppare la propria idea di business. "Da zero a uno" è promosso in collaborazione con Atteggiamento Digitale e l’incubatore The Way, gestore del Matt coworking di Macerata; si articola in cinque appuntamenti che saranno replicati a Macerata, Civitanova e San Benedetto da maggio a luglio, dalle 16 alle 18. Dopo l’appuntamento maceratese, dove un’attenta platea ha ragionato con esperti del settore su come identificare il mercato di riferimento, elaborando una proposta, il secondo incontro, che sarà dedicato al business model, è in programma mercoledì prossimo nella sede Confartigianato di Civitanova.