Formazione per la Croce Verde

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività formativa prevista nel percorso di aggiornamento nei diversi settori, il gruppo giovani della Croce Verde di Civitanova ha ospitato una lezione sul mondo della protezione civile della Regione Marche. Sotto ogni aspetto è stata descritta l’attività che la Regione, con i propri funzionari, svolge quotidianamente. Hanno preso parte all’incontro di formazione, come relatori, Stefano Stefoni, direttore regionale della protezione civile, Marco Cerioni, responsabile del Capi, e Roberto Frittelli, responsabile provinciale per il volontariato. L’incontro è stato utile e interessante per i numerosi partecipanti, che ora conoscono meglio il complesso funziomanto di questo importante servizio dedicato alle emergenze.