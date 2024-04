Frati cappuccini in lutto: addio a Pela: "Uomo generoso e intraprendente"

Ieri mattina, nell’infermeria del convento dei cappuccini di Macerata, si è spento padre Aurelio Pela (nella foto). Aveva 89 anni, era un uomo buono, generoso, accogliente e sorridente. Così lo descrivono i frati minori cappuccini delle Marche, ricordando che "in tutti gli impegni che gli sono stati affidati nel corso della sua vita, padre Aurelio è sempre stato molto attivo e intraprendente, dando il via a numerose iniziative nei luoghi da lui abitati". Tantissime persone lo hanno conosciuto e amato, da Fermo (dove era stato padre guardiano del convento) ad Ancona (dove aveva retto la parrocchia), da Pesaro (vice rettore del seminario) a Fossombrone, fino alla Santa Casa di Loreto, in cui era stato penitenziere. Durante la sua feconda esperienza religiosa, padre Aurelio Pela era stato anche rettore del santuario dell’Ambro e segretario delle Missioni estere dei frati cappuccini delle Marche. Da qualche anno si trovava a San Severino, nel convento di Colpersito, e fin quando le condizioni di salute glielo avevano permesso aveva retto assieme ai confratelli anche la parrocchia di Colleluce. Ed è proprio a San Severino che domani alle 10.30, saranno celebrate le esequie nella chiesa dei cappuccini. Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di vicinanza giunte in queste ore alla comunità dei cappuccini delle Marche da parte di fedeli e membri dell’Ofs (Ordine francescano secolare).

m. g.