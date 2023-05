Fucili confermato alla guida di Coldiretti

Francesco Fucili è stato confermato all’unanimità presidente di Coldiretti Macerata anche per il prossimo quinquennio. Terzo mandato consecutivo per l’allevatore di San Severino, alla guida degli agricoltori di una provincia in questi anni alle prese con una serie di emergenze. "Non ultimo – ha detto lo stesso Fucili –, il maltempo". Il presidente ha poi ricordato l’impegno per i ristori Covid, le nuove leggi regionali su agriturismi, enoturismo e oleoturismo per dare più opportunità di reddito alle imprese agricole, il sostegno alle aziende del settore primario. All’assemblea hanno partecipato Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, e Alberto Frau, direttore regionale. Insieme a Fucili è stato eletto anche il nuovo direttivo: Alba Alessandri (Pieve Torina), Ulderico Angelelli (Macerata), Amalia Arpini (Belforte), Sara Crispiciani (Sefro), Antonio Fainelli (Serravallei), Francesco Guzzini (Recanati), Paolo Mari (Urbisaglia), Renzo Martinelli (Montecosaro), Andrea Mei (Civitanova), Luigi Paccuse (Apiro) e Togni Giorgio (Apiro). Nel collegio dei revisori dei conti, Giorgio Piergiacomi (presidente), Walter Pacioni e Leonardo Saputi, mentre a capo dei probiviri è stato eletto Vittorio Menatta.