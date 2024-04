Funzionari tecnici all’Unione Montana

L’Unione Montana Potenza Esino Musone indice una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di funzionari tecnici a tempo pieno e determinato. Per partecipare occorrerà essere in possesso del diploma di laurea quinquennale o di laurea specialistica in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile/architettura, o equipollenti e dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online. Il bando è pubblicato all’Albo pretorio online e nella sezione ’Concorsi’ del sito internet dell’Unione Montana Potenza Esino Musone.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale fino alle 23:59 del 18 maggio. I candidati saranno valutati da un’apposita commissione nella prova di esame orale sulle seguenti materie: normativa in materia di lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, normativa in materia di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, legislazione concernente l’attività degli enti locali e su nozioni generali normativa Pnrr e Sisma 2016 Regione Marche.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al e numero telefonico 0733/637245 dal lunedì al venerdì 9 – 13, martedì e giovedì 15.30-17.30 o al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@umpotenzaesino.it.